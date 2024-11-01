По утрам на выходных возможен гололед

В LVC подчеркивают, что осенью состояние дорожного покрытия и условия на дороге могут быстро меняться, а водителям следует адаптировать стиль вождения после летнего сезона. Необходимо выбирать соответствующую скорость, так как дорога может занять больше времени, чем обычно.

"С наступлением дождливой осени видимость может снижаться из-за тумана и осадков, а влажные, покрытые опавшими листьями дороги ухудшают сцепление шин с покрытием, что усложняет управление. На утренних и вечерних дорогах возрастает риск обледенения, а колебания температуры способствуют образованию так называемого "черного льда", практически незаметного и чрезвычайно опасного.

Быстрее всего покрываются льдом мосты, эстакады и участки вблизи водоемов", - поясняют в LVC.

Кроме того, осенью интенсивное движение на дорогах происходит преимущественно в темное время суток, когда видимость ограничена. На дорогах можно неожиданно встретить препятствия или лесных животных. Вблизи населенных пунктов по обочине могут идти пешеходы, которых трудно заметить без светоотражающих элементов.

"Необходимо закладывать больше времени на торможение и маневры, чтобы учитывать возможные действия других участников движения", - рекомендуют в LVC, советуя водителям заранее оснастить автомобили зимними шинами.

На данный момент на 44 участках сети государственных дорог продолжаются строительные работы, большинство из которых - на региональных трассах. Крупнейшие ограничения на трассе Ропажи - Икшкиле на участке от Кангари до Тинужи, где в четырех местах движение регулируется светофорами, и пересечение участка занимает примерно 35 минут. На дороге Мадона - Гулбене, от Цесвайне до перекрестка с автодорогой Вецадулиена - Кайпи, в пяти местах установлены светофоры, а проезд через участок занимает около получаса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!