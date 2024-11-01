В Англии арестован мужчина по подозрению в краже 22 тонн сыра

Мужчина передал 950 головок чеддера, общая стоимость которых оценивается в 300 тысяч фунтов (около 355 тысяч евро), предполагаемому мошеннику, представившемуся оптовым представителем крупного французского ритейлера.

Поставщики компании считают, что похищенный товар могли отправить в Россию или на Ближний Восток. По их словам, мошенничество вскрылось 21 октября.

По данным пресс-службы полиции, задержанный доставлен в участок на юге Лондона для допроса.

Инцидент прокомментировал известный шеф-повар Джейми Оливер, подчеркнув, что украден был один из лучших чеддеров в мире. Он призвал покупателей быть внимательными при появлении на рынке качественного сыра по заниженной цене, назвав случившееся "настоящим позором".

Другие производители сыра также выразили недоумение. "Если вы не супермаркет, что делать с 22 тоннами сыра? Мы совершенно не понимаем, зачем он кому-то понадобился в таких объемах, и надеемся, что арест поможет найти ответ", - прокомментировал главный сыровар компании Trethowan Brothers Бен Титчерст.

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