Феномен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма прибыл на игру "Сан-Антонио Сперс" в штате Юта в впечатляющем и даже пугающем хэллоуинском костюме.
Видео ⟩ 2,24-метровая звезда НБА прибыл на игру в жутком костюме
В четверг, 31 октября, "Сперс" одержали победу над "Юта Джаз" со счетом 106:88 (19:30, 28:23, 30:14, 29:21). Вембаньяма же отличился впечатляющим выступлением.
Чтобы отпраздновать Хэллоуин, он вышел на арену в костюме. Баскетболист ростом 2,24 метра использовал свой уникальный рост, чтобы стать по-настоящему устрашающей фигурой.
Вембаньяма оделся в костюм культового персонажа "Безликий" (No Face) из знаменитого мультфильма "Унесенные призраками" (Spirited Away).
WEMBY! 😱🎃 pic.twitter.com/biGipEqE6H— NBA (@NBA) October 31, 2024
В 2023 году юный баскетболист также появился в лучшем по мнению болельщиков НБА костюме на Хэллоуин.
Happy HalloWemby!— NBA (@NBA) October 31, 2023
📺 Spurs/Suns, 10pm/et on TNT pic.twitter.com/ZCNU1f5oBh
В прошлом году Вембаньяма вышел на арену в образе персонажа из знаменитой хоррор-игры Slender Man, который также известен своим высоким телом.
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