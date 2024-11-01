Видео 2,24-метровая звезда НБА прибыл на игру в жутком костюме

В четверг, 31 октября, "Сперс" одержали победу над "Юта Джаз" со счетом 106:88 (19:30, 28:23, 30:14, 29:21). Вембаньяма же отличился впечатляющим выступлением.

Чтобы отпраздновать Хэллоуин, он вышел на арену в костюме. Баскетболист ростом 2,24 метра использовал свой уникальный рост, чтобы стать по-настоящему устрашающей фигурой.

Вембаньяма оделся в костюм культового персонажа "Безликий" (No Face) из знаменитого мультфильма "Унесенные призраками" (Spirited Away).

В 2023 году юный баскетболист также появился в лучшем по мнению болельщиков НБА костюме на Хэллоуин.

В прошлом году Вембаньяма вышел на арену в образе персонажа из знаменитой хоррор-игры Slender Man, который также известен своим высоким телом.

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