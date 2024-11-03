Боевые виды спорта имеют тенденцию быть жестокими. Два бойца пытаются убить друг друга на глазах у тысяч людей. Даже если это преувеличенное утверждение, не будем отрицать - хороший бой означает для спортсмена несколько потерянных лет.

Зрителям по большей части это неинтересно. Однако бывают случаи, когда даже фанатам приходится на мгновение задержать дыхание и спросить: "Он шевелится?"

Видео в этой статье не для слабонервных. То, что вы увидите, будет жестоким. Этим бойцам очень повезло остаться в живых.