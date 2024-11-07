Видео Детский сад уже с одного года. Реалистично ли предложение министерства?

Министерство благосостояния является автором идеи о том, что местные самоуправления должны обеспечивать детские сады с одного года, а не с полутора лет, как сейчас.

Министр благосостояния Улдис Аугулис ранее заявлял, что тогда родители смогут раньше начать работать и тем самым обеспечить лучшую старость для себя.

Однако самоуправления относятся к такой идее критически, поскольку именно они должны обеспечить создание групп с одного года.

"В годовалом возрасте не все дети умеют ходить, за ребенком нужен особый уход. Это означает, что самоуправления должны организовать группы детского сада в соответствии с потребностями годовалого ребенка. Это значит, что нам нужны дополнительные воспитатели, няни, вспомогательный персонал. Конечно, это еще и другая диета", - рассказала советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре