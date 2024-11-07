Насколько реалистично предложение Министерства благосостояния - обязать муниципалитеты обеспечивать детские сады для малышей с годовалого возраста, чтобы родители могли быстрее вернуться на работу. Ответственные министерства и муниципалитеты приступили к обсуждению этого вопроса. Местные власти утверждают, что, по крайней мере на данный момент, открыть группы только для годовалых практически невозможно. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Детский сад уже с одного года. Реалистично ли предложение министерства?
Министерство благосостояния является автором идеи о том, что местные самоуправления должны обеспечивать детские сады с одного года, а не с полутора лет, как сейчас.
Министр благосостояния Улдис Аугулис ранее заявлял, что тогда родители смогут раньше начать работать и тем самым обеспечить лучшую старость для себя.
Однако самоуправления относятся к такой идее критически, поскольку именно они должны обеспечить создание групп с одного года.
"В годовалом возрасте не все дети умеют ходить, за ребенком нужен особый уход. Это означает, что самоуправления должны организовать группы детского сада в соответствии с потребностями годовалого ребенка. Это значит, что нам нужны дополнительные воспитатели, няни, вспомогательный персонал. Конечно, это еще и другая диета", - рассказала советник по вопросам образования и культуры Латвийского союза самоуправлений Инара Дундуре
В союзе самоуправлений констатируют, что обеспечить детскими садами каждого ребенка уже проблематично, особенно в Риге и Рижском районе. Там всегда очереди в детские садики, поэтому говорить об открытии новых групп практически невозможно.
В Министерстве образования также не видят необходимости обязывать муниципалитеты обеспечивать детские сады для годовалых детей. В министерстве подчеркивают, что если действительно есть такая необходимость, то отдать ребенка в детский сад можно уже в более раннем возрасте.
Ранее было высказано предположение, что более быстрое возвращение молодых родителей на работу поможет решить проблему нехватки рабочей силы.
Латвийская конфедерация работодателей признает, что это внесет свой вклад, но незначительный, поскольку уровень рождаемости сейчас настолько низок, что несколько тысяч родителей составляют менее одного процента от общей численности рабочей силы.
При этом работодатели также признают, что если молодые родители вернутся на работу раньше, то существует высокий риск того, что в итоге они не смогут работать постоянно. Как известно, маленькие дети часто болеют, поэтому стоит ожидать, что мамы и папы будут очень часто брать больничный лист.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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