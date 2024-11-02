Решение баскетболиста Яниса Тиммы присоединиться к российской баскетбольной команде вызвало в обществе широкие дискуссии. О ситуации с сыном ранее высказывался отец Тиммы, а теперь это сделала его бывшая жена и мать сына Сана Оша.

Янис и Сана поженились в 2016 году на Багамских островах после почти семилетней дружбы. В 2018 году на свет появился их первенец - Кристиан Тимма. Однако уже в 2019 году Тимма, который тогда выступал за российский клуб "Химки", публично сообщил об окончании брака.

Янис начал новую семейную жизнь, а Сана в Латвии воспитывала сына.

Спустя неполных два года после громкого развода Тимма побывал в Латвии и тогда проводил много времени со своим биологическим сыном.

"У меня даже мысли никогда не было что-то отрезать (как сказали другие - забудь его как отца, какой же он отец), и ребенку, совсем наоборот, часто напоминала о папе, чтобы не забывал, - рассказала Сана. - Ребенок вырастет, сам все проанализирует и решит".

Недавно стало известно, что брак Тиммы и Седоковой разрушился. Возможно, в связи с этим Тимма решил продолжать карьеру баскетболиста в России, где живет и Седокова.

Как отец спортсмена, так и Сана отреагировала на эти новости.