Въезд и выезд из города будут временно ограничены, предупредил он.

«Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться… Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска», — пояснил глава города журналистам.

По его данным, в ходе обстрелов уничтожено порядка 80% инфраструктуры, имевшейся в городе до войны, однако там все еще остается почти 12 тысяч жителей, 55 из которых — дети.

Можно ли назвать это обвалом фронта?

Согласно подсчетам аналитиков немецкого издания Welt, с начала октября российские войска захватили 478 км² украинской территории. С момента окончания активной фазы боевых действий в марте 2022 года это абсолютный рекорд.

По данным украинского проекта DeepState, в прошлом месяце россиянам удалось занять около двух десятков населенных пунктов, включая Угледар и Селидово.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман уверяет, что речь в данном случае идет скорее о грамотно организованном отступлении украинских сил в условиях значительного превосходства противника в живой силе и в воздухе. При этом на самом деле движутся российские войска довольно медленно.

«Подобные заявления об „обвале фронта“ — это в основном эмоции. До реального обвала там далеко», — говорит аналитик в интервью Би-би-си и добавляет, что в ходе этой войны фронт «сыпался» только однажды — причем с российской стороны.

Из Курахово продолжают эвакуировать мирных жителей. По состоянию на начало ноября этот город — главная цель российской армии, на его окраинах уже идут бои Фото: Reuters