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Alexandra Nekrasova

Дзиркалис побил рекорд Латвии на дистанции 50 метров вольным стилем

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Янис Дзиркалис
Янис Дзиркалис Фото: Publicitātes foto

Латвийский пловец Янис Дзиркалис побил национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем в субботу, 2 ноября, во второй день международного фестиваля плавания Riga Sprints 2024, сообщает Латвийская федерация плавания (LPF).

Дзиркалис с результатом 22,68 секунды на 0,23 секунды превзошел рекорд Латвии, установленный Увисом Калниньшем в 2014 году.

12-й Международный фестиваль Rīgas Sprints 2024 прошел в эти выходные в бассейне на Кипсале. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии и Мальты.

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