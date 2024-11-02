Дзиркалис побил рекорд Латвии на дистанции 50 метров вольным стилем

Дзиркалис с результатом 22,68 секунды на 0,23 секунды превзошел рекорд Латвии, установленный Увисом Калниньшем в 2014 году.

12-й Международный фестиваль Rīgas Sprints 2024 прошел в эти выходные в бассейне на Кипсале. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии и Мальты.

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