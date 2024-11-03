Прошло 20 лет с тех пор, как это мир покинул латвийский хоккеист Сергей Жолток. Два десятилетия спустя этого легендарного спортсмена по-прежнему помнят - в обществе не допустили, чтобы его имя было забыто. Давайте вспомним роковое 3 ноября, яркую карьеру Жолтока и ее начало, а также то, чего он добился с течением лет.

3 ноября 2004 года в историю латвийского и мирового хоккея вписано черными буквами. В тот день остановилось сердце выдающегося человека и хоккеиста Сергей Жолтока. Однако он не забыт - ни в Латвии, ни за пределами нашей страны.

В роковой день вместе с "Рига 2000" Жолток играл в открытом чемпионате Беларуси против минского "Динамо". Примерно за пять минут до конца игры Жолтоку стало плохо. В сопровождении своего друга и одноклубника Дарби Хендриксона он отправился в раздевалку...