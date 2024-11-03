RFS - чемпион Латвии по футболу 2024 года

Второй год подряд чемпионами Латвии стали футболисты RFS, которые в предпоследнем туре обыграли "Гробиню" со счётом 2:0 и стали недосягаемыми для ближайшего преследователя в лице "Риги".

Рижане вышли вперёд на 20-й минуте благодаря голу Роберта Савальниекса, а на 72-й минуте Седрик Куадио установил окончательный счёт в матче.

После 35 туров футболисты RFS с 90 очками обеспечили себе первую позицию и чемпионский титул, а "Рига" имеет в своём активе 84 очка. Далее идёт "Ауда" с 57 очками, "Валмиера" - 55 очков, "Даугавпилс" - 41 очко, "Лиепая" - 38, "Метта" - 36, "Тукумс 2000"/"Телмс" - 32, "Гробиня" - 29, а последней с 22 очками является "Елгава", которой уже не избежать вылета.

Отметим, что команда Виктора Мороза повторила достижение 2021 года, выиграв за один сезон чемпионство Латвии и Кубок страны. Для футболистов RFS это третье чемпионство за последние четыре года (2021, 2023, 2024).

Сезон завершится в следующие выходные. В субботу "Супер Нова" получила право вернуться в Высшую лигу в сезоне 2025 года, а футболистам JDFS "Альберт" за попадание в Высшую лигу предстоит сыграть в стыковых матчах с обладателем предпоследнего места ("Тукумс 2000"/"Телмс" или "Гробиня").

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