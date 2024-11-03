Государственная служба пробации Латвии приняла решение заменить куратора дела осужденного публициста Лато Лапсы и назначить ему новые общественные работы. Поводом послужила информация о возможных нарушениях, поступившая в службу. Как сообщает программа LTV De Facto, условия, в которых Лапса выполнял общественные работы в Огрском крае, вызывают серьезные вопросы.
Публицисту Лато Лапсе сменят место общественных работ за нарушение условий пробации
Так, вопреки стандартной практике его не направили на благоустройство территории - одно из самых распространенных занятий для осужденных. Вместо этого ему поручили работу в архиве. Целесообразность такой задачи представители местной власти не комментируют.
В мае этого года Лапса был осужден за преследование и клевету в отношении адвоката Ромуальда Вонсовича. Поводом стали публикации в книге "Коллаборант" и эпизоды с преследованием и навязчивыми попытками связаться с адвокатом. Суд приговорил Лапсу к 300 часам общественных работ.
С осени, как видно из его публикаций в соцсетях, Лапса приступил к отработке назначенных часов. Он поделился в интернете направлением на работу, хотя и скрыл место выполнения обязанностей и другие детали.
Однако вскоре выяснилось, что его общественные работы включают архивные исследования, в том числе в архивах Риги на улице Сканду. Сообщается, что Лапса готовит новый материал, предположительно, книгу или выставку.
Программа De Facto более двух недель назад обратилась с запросом в Государственную службу пробации, чтобы уточнить, каковы были основания для таких нетипичных общественных работ и кто их назначил. Служба отказалась предоставить информацию по конкретному человеку, но пояснила процедуру в общих чертах.
"Муниципалитеты сами определяют, где они хотят задействовать клиентов службы пробации для общественных работ, и составляют приоритетный список таких мест. Этот список направляется нам, и мы не вмешиваемся в обсуждения и споры по нему", - объяснил руководитель службы Имант Юревичюс.
Он добавил, что служба оценивает каждого подопечного индивидуально и принимает решение о назначении, основываясь на этой оценке.
Юревичюс также отметил, что три из четырех клиентов службы пробации обычно заняты благоустройством территории. В то же время, если у осужденного есть специфические навыки, служба может подобрать для него другие задачи. На вопрос, возможно ли, что осужденный заранее договаривается с муниципалитетом о конкретных работах, Юревичюс ответил, что это не поддерживается службой.
"Что касается этого конкретного случая, я в курсе всех обстоятельств. Я обсудил детали с коллегами и уверен, что сотрудники службы пробации сделали все необходимое", - сказал Юревичюс, хотя добавил, что он не вполне доволен текущей ситуацией. На вопрос, допустимо ли в рамках общественных работ заниматься архивной деятельностью для будущих проектов, которые могут принести доход, Юревичюс ответил:
"Человеку нужна другая рутина. Если он продолжает делать то же, что и до приговора, и считает, что таким образом он избегает наказания, то это значит, что что-то не так, и такие работы для него не подходят".
В течение следующей недели стало известно, что служба пробации решила назначить Лапсе другие общественные работы. Лапса на это отреагировал без особого понимания. В видеоролике, снятом у дверей службы пробации, он рассказал, что на прошлой неделе его рабочее место посетили "две сотрудницы" из отделения службы в Айзкраукле и что дело теперь передано туда. Лапса подтвердил, что он зарегистрирован в Огрском крае, и что именно его местное отделение службы пробации координировало его общественные работы, которые, таким образом, были определены Огрским муниципалитетом.
На вопросы журналистов программы De Facto Лапса отреагировал грубо, когда его встретили в здании Рижского городского суда: "Вонючие проститутки, идите с**ть!".
Между тем председатель Огрского муниципалитета Эгилс Хелманис отказался комментировать дело, сославшись на закон о защите данных. "Обратитесь в службу пробации или непосредственно к Лато Лапсе - мне кажется, он уже дал вам очень подробные и выразительные объяснения", - заключил Хелманис.
Мэр Эгилс Хелманис заявил, что рад тому, что осужденные выбирают муниципалитет для прохождения общественных работ. Однако на вопрос, участвовал ли он лично в распределении таких работ для Лапсы в Огрском крае, Хелманис не ответил прямо, отметив лишь, что не регулирует процесс пробации.
Так как Лапса выполнял работу, связанную с деятельностью Огрского музея истории и искусства, программа LTV De Facto обратилась к сотруднику музея Ритварcу Янсону с вопросом, не был ли Лапса задействован в архиве музея. Янсон отказался комментировать, ссылаясь на закон о защите персональных данных, который запрещает разглашать информацию о конкретных лицах, проходящих общественные работы.
Журналисты De Facto также обратились в Огрский муниципалитет с просьбой предоставить список всех общественных работ, предназначенных для лиц с уголовными наказаниями, и уточнить, вносились ли в этот список изменения после осуждения Лапсы. Муниципалитет отказался раскрывать этот документ.
Список позволил бы увидеть, какие общественные работы предлагались осужденным до дела Лапсы и какие доступны сейчас - выяснив, не была ли специально для Лапсы организована работа в архиве, причем не в Огре, а в Риге. На вопрос журналистов, почему муниципалитет скрывает эту информацию, Хелманис, после небольшой паузы, ответил, что "это не секретная информация", и предложил еще раз запросить ее у муниципалитета, допуская, что, возможно, придется обращаться в третий и четвертый раз.
Руководитель отдела коммуникаций Огрского муниципалитета Патрик Грива заявил, что такой список ему недоступен. Тем не менее De Facto удалось получить перечень приоритетных работ от Государственной службы пробации.
В начале списка указаны типичные обязанности: уборка помещений, покос травы, обрезка кустов и сгребание листьев. Однако в конце документа следуют более сложные задачи, такие как сбор информации для баз данных, популяризация музейных коллекций и изучение истории края, что выглядит необычно и далеко от стандартных общественных работ.
По неофициальной информации, список общественных работ был обновлен в августе этого года.
Служба пробации также раскрыла, что Лапса был назначен на работы в одной из организаций Огрского края и, согласно установленному графику, занимался работой с архивными материалами и документами. Теперь ему назначат новые общественные работы, а также заменят куратора дела.
"Смена куратора - это стандартная процедура службы пробации, если поступает информация о возможных нарушениях в ходе общественных работ, признаках конфликта интересов или риске коррупции. В данном случае служба получила жалобу, указывающую на возможную коррупцию, связанную с выполнением общественных работ, о чем свидетельствуют публикации клиента в социальных сетях", - пояснила служба пробации, добавив, что нарушений со стороны сотрудников службы выявлено не было.
Интервью с Хелманисом выявило определенные противоречия в действиях муниципалитета. С одной стороны, он выразил удовлетворение тем, что осужденные выбирают Огрский край для общественных работ, но с другой стороны, после смены куратора Лапсы муниципалитет принял решение прекратить сотрудничество со службой пробации в одностороннем порядке. Этот шаг затронет и других подопечных службы пробации, направленных на общественные работы в этом районе.
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