Публицисту Лато Лапсе сменят место общественных работ за нарушение условий пробации

"Муниципалитеты сами определяют, где они хотят задействовать клиентов службы пробации для общественных работ, и составляют приоритетный список таких мест. Этот список направляется нам, и мы не вмешиваемся в обсуждения и споры по нему", - объяснил руководитель службы Имант Юревичюс.

Он добавил, что служба оценивает каждого подопечного индивидуально и принимает решение о назначении, основываясь на этой оценке.

Юревичюс также отметил, что три из четырех клиентов службы пробации обычно заняты благоустройством территории. В то же время, если у осужденного есть специфические навыки, служба может подобрать для него другие задачи. На вопрос, возможно ли, что осужденный заранее договаривается с муниципалитетом о конкретных работах, Юревичюс ответил, что это не поддерживается службой.

"Что касается этого конкретного случая, я в курсе всех обстоятельств. Я обсудил детали с коллегами и уверен, что сотрудники службы пробации сделали все необходимое", - сказал Юревичюс, хотя добавил, что он не вполне доволен текущей ситуацией. На вопрос, допустимо ли в рамках общественных работ заниматься архивной деятельностью для будущих проектов, которые могут принести доход, Юревичюс ответил:

"Человеку нужна другая рутина. Если он продолжает делать то же, что и до приговора, и считает, что таким образом он избегает наказания, то это значит, что что-то не так, и такие работы для него не подходят".