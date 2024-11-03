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Google Maps раскрыл расположение украинских систем вооружений (1)

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Солдаты 56-й Отдельной моторизованной Мариупольской бригады ВСУ под Бахмутом
Солдаты 56-й Отдельной моторизованной Мариупольской бригады ВСУ под Бахмутом Фото: AP/Scanpix

Расположение украинских систем вооружения оказалось на недавно обновленных изображениях Google Maps, сообщила 3 ноября украинская сторона. Андрей Коваленко, глава отдела по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подтвердил, что бесплатный онлайн-картографический сервис отобразил данные, которые могли бы быть использованы противником.

После того как эта новость вызвала общественный резонанс, представители Google вышли на связь с украинской стороной и приступили к устранению проблемы.

Коваленко добавил, что его ведомство пыталось экстренно обратиться к Google с просьбой о немедленном исправлении, однако оперативного ответа изначально не поступило.

"В дальнейшем мы также планируем обсудить, как ускорить решение подобных вопросов", - написал Коваленко в обновленном сообщении в социальных сетях.

Коваленко подчеркнул, что "россияне уже активно распространяют эти изображения", однако деталей о содержании этих снимков он не раскрыл.

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