ВИДЕО Из-за протестов СМИ дочерняя компания TET исключена из конкурса на цифровизацию медиа

Улдис Салминьш добавляет:

"Фонд восстановления направлен на цифровую трансформацию - это его главная цель. Но здесь условия говорили о модернизации и повышении эффективности. Цифровизация исчезла из фокуса. Да, в подзаголовках упоминается, что она важна, но чтобы получить все баллы и пройти по критериям, нужно было доказать, как проект повысит эффективность".

Ивонна Плауде уточняет:

"Трудно упрекать тех нескольких человек из министерства, кто занимался документами. Мы пытались отследить, на каком этапе все изменилось, но видим, что вмешательства начались уже после утверждения условий Кабинетом министров, на этапе, когда разрабатывались критерии оценки проектов. Вот тогда и появились странные требования".

Отказ получил и один из крупнейших латвийских порталов Delfi, который подал проект с четырьмя решениями для персонализации и распространения контента. Представители Delfi считают, что отказ был несправедливым.

Исполняющая обязанности председателя правления Майра Мейя отметила, что, хотя их заявка полностью соответствовала всем критериям, CFLA не приняло ее по формальным основаниям - в частности, из-за отсутствия в названии проекта термина "цифровая платформа".

"Проект удовлетворяет всем условиям, но мы не использовали этот термин в названии. Возникает вопрос: оценивали ли в агентстве содержательную часть? В постановлениях Кабинета министров четкого определения "цифровой платформы" не было, чтобы мы могли следовать этой трактовке".