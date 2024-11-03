Этой осенью в рамках фонда восстановления впервые выделили европейские средства для поддержки медиа. Но конкурс, изначально созданный для цифровизации печатной прессы, вызвал разочарование у многих: региональные и печатные издания остались за чертой. Чтобы исправить ситуацию, правительство на этой неделе перераспределило средства фонда восстановления, ранее направленные на образовательные и экономические программы, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
ВИДЕО ⟩ Из-за протестов СМИ дочерняя компания TET исключена из конкурса на цифровизацию медиа
В 2021 году, в разгар пандемии, Евросоюз запустил механизм, призванный помочь странам-членам встать на ноги. Этот фонд восстановления включает почти два миллиарда евро для Латвии, из которых 365 миллионов выделены на цифровизацию. На эти средства будут созданы IT-системы и базы данных для госуправления, а часть суммы направят на инновации в частном секторе. Впервые на цифровую трансформацию медиа выделили 3,7 миллиона евро в рамках программы "Способствование цифровой трансформации медиаотрасли".
Государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне поясняет:
"Наша цель - модернизация медиа через цифровые инструменты. Программа разработана в рамках фонда восстановления для усиления конкурентоспособности и модернизации предприятий с помощью цифровых решений".
Министерство рассчитывало, что этих средств хватит на три крупных проекта, а Европейская комиссия разрешила покрывать расходы на 100%, не требуя софинансирования, что позволило бы участвовать региональной прессе.
Некоторые региональные издания своими силами создали порталы и предлагают цифровые подписки, но многим не хватает ресурсов и навыков для этого. Европейские средства могли бы изменить ситуацию.
Ивонна Плауде, главный редактор Neatkarīgās Tukuma Ziņas и председатель Ассоциации региональных медиа, сказала:
"Нам и в голову не приходило, что эти средства могут не выделить печатной прессе. Что нам еще цифровизировать, если не ее?".
Конкурс задумывался как способ помочь печатным медиа перейти в цифровой формат, но конечные условия изменились. Вместо ожидаемых пяти-семи заявок на конкурс подано тридцать проектов, что привело к острой конкуренции среди региональных и других печатных СМИ.
Почти все региональные издания объединились и подали две общие заявки - каждая на сумму, близкую к максимальной - 750 тысяч евро. Планы включали создание общей платформы с приложением, цифровыми подписками и другими функциями, разработанной в Скандинавии.
Член правления Ассоциации региональных медиа Улдис Салминьш рассказывает:
"Крупные компании, скорее всего, подали заявки на максимальные суммы, что оставило мало шансов для остальных. Если есть пять-шесть таких проектов, все средства уходят. Мы, региональные СМИ, решили участвовать совместно. Это было непросто, много организационных вызовов".
Однако региональные издания неожиданно получили отказ. Одной из причин стало изменение акцента программы: вместо цифровизации речь шла о модернизации и повышении эффективности, что требовало работы с меньшими ресурсами, а не создания новых продуктов и рабочих мест, как рассчитывали региональные СМИ.
Министерство культуры пояснило, что конкурс обсуждался на Медийном консультативном совете. Представители СМИ, однако, настаивают, что обсуждались совсем другие вопросы. В пояснении для Кабинета министров указано, что к разработке условий конкурса привлекли пять ассоциаций интернет-технологий и Союз самоуправлений Латвии.
Улдис Салминьш добавляет:
"Фонд восстановления направлен на цифровую трансформацию - это его главная цель. Но здесь условия говорили о модернизации и повышении эффективности. Цифровизация исчезла из фокуса. Да, в подзаголовках упоминается, что она важна, но чтобы получить все баллы и пройти по критериям, нужно было доказать, как проект повысит эффективность".
Ивонна Плауде уточняет:
"Трудно упрекать тех нескольких человек из министерства, кто занимался документами. Мы пытались отследить, на каком этапе все изменилось, но видим, что вмешательства начались уже после утверждения условий Кабинетом министров, на этапе, когда разрабатывались критерии оценки проектов. Вот тогда и появились странные требования".
Отказ получил и один из крупнейших латвийских порталов Delfi, который подал проект с четырьмя решениями для персонализации и распространения контента. Представители Delfi считают, что отказ был несправедливым.
Исполняющая обязанности председателя правления Майра Мейя отметила, что, хотя их заявка полностью соответствовала всем критериям, CFLA не приняло ее по формальным основаниям - в частности, из-за отсутствия в названии проекта термина "цифровая платформа".
"Проект удовлетворяет всем условиям, но мы не использовали этот термин в названии. Возникает вопрос: оценивали ли в агентстве содержательную часть? В постановлениях Кабинета министров четкого определения "цифровой платформы" не было, чтобы мы могли следовать этой трактовке".
Конкурс привлек широкий круг участников, среди которых были не только медиа, но и компании из других сфер, включая рекламные агентства и фирмы, предоставляющие медиа-услуги. Агнесе Абу-Юнесе, директор департамента отбора проектов CFLA, подтвердила, что заявки подавали представители различных отраслей.
"Основные участники - медиа: издатели газет, журналов, телеканалов и владельцы электронных СМИ. Участвовали и компании, занимающиеся исследованием рынка и общественного мнения", - пояснила Абу-Юнесе, отметив, что состав был разнообразным.
В число одобренных проектов вошел и дочерний филиал TET - Helio Media, управляющий телеканалом 360 TV и порталом 1188. Компания подала заявку на 750 тысяч евро - максимальную сумму, предусмотренную конкурсом, чтобы модернизировать портал и внедрить облачные решения для новостного отдела. Как объясняет председатель правления Helio Media Каспар Озолиньш, компания рассчитывала использовать средства для интеграции современных цифровых решений, позволяющих конкурировать с глобальными платформами вроде YouTube и Facebook.
"Наш акционер - TET, но нас воспринимают как коммерческую компанию, которая должна приносить доход и обеспечивать возврат инвестиций. Если есть возможность поддержки коммерческих медиа, мы, конечно, воспользуемся этим шансом", - добавил Озолиньш. Однако это участие вызвало споры, так как контрольный пакет акций TET принадлежит государству. До сих пор правила конкурса не предусматривали четкой трактовки для участия компаний с государственным капиталом. Агнесе Абу-Юнесе из CFLA подтвердила, что до этого момента публичные капитальные компании могли участвовать, если их владельцы не являлись публичными структурами.
На этой неделе Министерство культуры, учтя протесты отрасли, обратилось в правительство с просьбой внести изменения в правила. Было решено, что дочерние компании государственных предприятий также не смогут участвовать в конкурсе. Дополнительно из образовательных и экономических программ выделили еще семь миллионов евро, что позволит поддержать 28 проектов, прошедших отбор.
Государственный секретарь Министерства культуры Даце Вилсоне объяснила:
"Мы обсудили ситуацию с коллегами и нашли решение: Министерство экономики согласилось перераспределить 4 миллиона евро, а Министерство образования - 3,7 миллиона евро из своих программ цифровизации".
Эти средства важны для поддержки медиа, считает член правления Ассоциации региональных медиа Улдис Салминьш. Он подчеркнул, что текущие проекты Медиафонда поддерживают создание контента, но не развитие и инновации.
"Потребность в поддержке, особенно для печатных СМИ, растет с каждым годом. Но так продолжаться не может. Медиа нуждаются в инструментах для самостоятельного роста, и цифровизация - тот путь, который нужно поддерживать."
По итогам конкурса первые гранты получат European Hit Radio, Kurzemes TV и газета Kurzemes Vārds, сообщило CFLA.
Видео: Сюжет Nekā personīga
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