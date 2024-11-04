Суд обязал выдать ВНЖ больной шизофренией гражданке России

Не согласившись с решением министра, женщина обратилась в суд. В своем решении суд заявил, что в соответствии с законодательством гражданам России может быть выдан ВНЖ сроком до пяти лет по гуманитарным соображениям.

Служба государственной безопасности заявила, что не было обнаружено никакой информации, которая могла бы послужить основанием для отказа заявительнице во въезде в Латвию или проживании в стране.

Суд пришел к выводу, что заявительница является инвалидом, страдает хроническим неизлечимым заболеванием - шизофренией, для которой характеры непредсказуемое поведение, нарушение функций самообслуживания, женщина регулярно принимает лекарства и нуждается в надзоре и уходе.

Ее мать помогла заявительнице получить образование, целью которого было повышение ее уверенности в себе, а не применение полученного образования на практике. Если заявительница будет разлучена со своей семьей и привычным окружением, существует высокий риск того, что новые обстоятельства и разлука причинят ей страдания, заключил суд.

Суд также установил, что мать заявительницы проживает в Латвии на основании ВНЖ, выданного до июля 2028 года. Поскольку заявительница полностью зависит от своей матери и проживает с ней в одном доме, суд считает, что заявительнице также должен быть предоставлен вид на жительство до указанной даты.

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