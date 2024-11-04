Фото Госполиция разыскивает пропавшую без вести Анну Яковлеву

С 26 октября этого года информации о местонахождении женщины нет, известно, что последний раз ее видели в Риге на ул. Нометню.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч. Была одета в бежевое пальто, белые облегающие джинсовые брюки, белые кроссовки, на руке - часы Rolex из белого золота, при ней была сумочка Dior бежево-серой расцветки.

Госполиция призывает посмотреть фото Анны и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

Фото: Valsts policija

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