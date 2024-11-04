Пн, 4.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins

Фото Госполиция разыскивает пропавшую без вести Анну Яковлеву

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пропавшая без вести Анна Яковлева
Пропавшая без вести Анна Яковлева Фото: Valsts policija

Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Анну Яковлеву 1989 года рождения, сообщает полиция.

С 26 октября этого года информации о местонахождении женщины нет, известно, что последний раз ее видели в Риге на ул. Нометню.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч. Была одета в бежевое пальто, белые облегающие джинсовые брюки, белые кроссовки, на руке - часы Rolex из белого золота, при ней была сумочка Dior бежево-серой расцветки.

Госполиция призывает посмотреть фото Анны и отозваться каждого, кто знает ее возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

Фото: Valsts policija

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх