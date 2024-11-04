Кто такие сегодняшние тартюфы: дискуссия в Театре им. Чехова

Пьеса "Тартюф" великого французского драматурга Мольера пережила века, не теряя своей актуальности из поколения в поколение, вплоть до сегодняшнего дня. "Мы живем в мире, где отличить реальное от вымышленного стало не то что очень трудно, а практически невозможно", - признает режиссер Сергей Голомазов.

С какими тартюфами мы сталкиваемся в сегодняшней реальности? Распознаем ли мы их - и если да, то как именно? Является ли эпоха дигитализации, искусственного интеллекта и интернет-троллей фактором риска в плане все новых методов социального обольщения, или же общий рост уровня образованности общества способен выровнять ситуацию за счет противодействующей силы критического мышления?