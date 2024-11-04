1 ноября в Рижском русском театре Михаила Чехова состоялась премьера спектакля Сергея Голомазова "Тартюф" по пьесе Мольера. Это история о некоем Тартюфе, сумевшем без всякой магии подчинить себе разум другого, в результате чего попавший под его влияние человек совершает поступки не только нехарактерные, но и абсурдные - достойные фарса. В шестой дискуссии на платформе "Без точки над i" планируется рассмотреть "тартюфов" наших дней.
Кто такие сегодняшние тартюфы: дискуссия в Театре им. Чехова
Пьеса "Тартюф" великого французского драматурга Мольера пережила века, не теряя своей актуальности из поколения в поколение, вплоть до сегодняшнего дня. "Мы живем в мире, где отличить реальное от вымышленного стало не то что очень трудно, а практически невозможно", - признает режиссер Сергей Голомазов.
С какими тартюфами мы сталкиваемся в сегодняшней реальности? Распознаем ли мы их - и если да, то как именно? Является ли эпоха дигитализации, искусственного интеллекта и интернет-троллей фактором риска в плане все новых методов социального обольщения, или же общий рост уровня образованности общества способен выровнять ситуацию за счет противодействующей силы критического мышления?
Сегодня искажение объективной реальности и манипуляция общественным мнением стали не только политическим инструментом в предвыборных кампаниях, но и созданным параллельной реальностью спусковым механизмом для начала полномасштабных военных действий России в Украине, что в пространстве западной цивилизации казалось непостижимым. Пропаганда, теории заговора, исключение отдельных групп из общества вперемешку с осознанным, культивируемым недоверием к демократическим ценностям - государственным институтам и масс-медиа.
Все вышеперечисленные процессы и события - это механизмы сегодняшних тартюфов, которые попытаются разгадать участники шестой дискуссии на платформе Театра Чехова "Без точки над i": исследователь инфлюенсеров и преподаватель Рижского университета имени Страдиня Денис Шевелев, социолог Иева Строде, журналист-исследователь Эвита Пуриня, профессор Занда Рубене, руководитель института внешней политики Карлис Буковскис. Дискуссию будет вести журналистка Ольга Драгилева.
Дискуссия "Механизмы социального обольщения" - в Театре Чехова 4 ноября, в 19:00. Прямая трансляция - на портале LSM, а также на странице в Facebook и на YouTube-канале Театра Чехова.
Дискуссия организована в сотрудничестве с государственной исследовательской программой "Векторы сплоченности общества", которую реализует консорциум исследователей под руководством Института философии и социологии факультета гуманитарных наук Латвийского университета. Цель сотрудничества - объединить силы науки и искусства для вовлечения широкой и разнородной аудитории в открытый, уважительный и содержательный диалог о существенных для латвийского общества проблемах.
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