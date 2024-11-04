Оппозиция провела масштабную акцию в Тбилиси. Поддержать ее пришла Грета Тунберг

На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.

Автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Грета Тунберг Фото: AFP

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В руках у протестующих были плакаты «Проснись Грузия», а также флаги Грузии, ЕС и Украины.

«Это важнейший день. Мы требуем проведения новых выборов и не смиримся с похищением выборов „Грузинской мечтой“, что уже подтверждено», — сказал журналистам в преддверии акции один из лидеров оппозиционного объединения «Единство -Национальное движение» Георгий Вашадзе.

Тбилиси Фото: AFP

По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. И оппозиция, и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей.

Оппозиция намерена провести новую акцию протеста во вторник днем.

По словам Вашадзе, оппозионеры планируют начать неделю шествий и протестов — сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Активисты также планируют продолжать сбор доказательств нарушений на выборах для проведения независимого международного расследования.