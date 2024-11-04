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Оппозиция провела масштабную акцию в Тбилиси. Поддержать ее пришла Грета Тунберг

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BBC
Флаг Грузии
Флаг Грузии Фото: BBC News

В центре Тбилиси в понедельник прошла масштабная акция протеста грузинской оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых, по официальным данным ЦИК, победила партия «Грузинская мечта».

На акции была замечена шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая присоединилась к протестующим и заявила, что выражает им поддержку.

Автомобильное движение на проспекте Руставели было перекрыто. Протестующие собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента — главной арене политических протестов в Грузии, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Грета Тунберг
Грета Тунберг Фото: AFP

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В руках у протестующих были плакаты «Проснись Грузия», а также флаги Грузии, ЕС и Украины.

«Это важнейший день. Мы требуем проведения новых выборов и не смиримся с похищением выборов „Грузинской мечтой“, что уже подтверждено», — сказал журналистам в преддверии акции один из лидеров оппозиционного объединения «Единство -Национальное движение» Георгий Вашадзе.

Тбилиси
Тбилиси Фото: AFP

По данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала почти 54% голосов. И оппозиция, и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результаты и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей.

Оппозиция намерена провести новую акцию протеста во вторник днем.

По словам Вашадзе, оппозионеры планируют начать неделю шествий и протестов — сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Активисты также планируют продолжать сбор доказательств нарушений на выборах для проведения независимого международного расследования.

BBC
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