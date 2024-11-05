Зеленский: В Курскую область прибыли уже 11 000 военных КНДР

В Курскую область России прибыли уже 11 тысяч северокорейских военнослужащих для участия в войне против Украины на стороне РФ. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении в понедельник, 4 ноября, сославшись на доклады Главного управления разведки Минобороны страны и Службу внешней разведки. "Мы видим увеличение числа северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров", - посетовал украинский лидер.

Свою оценку численности северокорейских сил в граничащем с Украиной российском регионе привели и США. По мнению Вашингтона, в Курской области находятся около 10 тысяч военных из КНДР, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Еще 31 октября Вашингтон говорил о восьми тысячах.

The Korea Herald: Рис из России за военную помощь КНДР