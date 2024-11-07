До муниципальных выборов осталось чуть больше полугода. С тех пор как Мартиньш Стакис покинул пост мэра Риги, о городской думе вспоминают разве что в контексте жалоб: то не хватает велодорожек на отремонтированных улицах, то уже существующие трассы не соответствуют стандартам активистов. Но кто управляет Ригой сейчас и что эти люди успели сделать за прошедший год?

Чем на самом деле занимается Рижская дума и кто в ней стоит у руля? Ответы на эти вопросы я отправился искать на сайт Riga.lv, как посоветовал коллега, заметив, что вся информация о руководстве города там изложена предельно подробно.

Итак, начнем с мэра Вилниса Кирсиса. Его обязанности описаны всего в одиннадцати коротких фразах - по существу и без лишних деталей: "руководит думой", "координирует обсуждения в комитетах", "возглавляет комитет по финансовым и административным вопросам". Еще более лаконично выглядит его резюме, где упомянуты лишь основные посты и достижения.

Схожий подход - и в описании заместителя председателя Линды Озолы: "контролирует работу муниципальной полиции", "вносит предложения по сокращению бюрократии" и еще несколько строчек о должностных обязанностях. Ее резюме тоже предельно сжато: образование и упоминание работы в Сейме.

Но на этом стандартный стиль биографий заканчивается: впереди нас ждет подробный профиль другого вице-мэра - Эдварда Ратниекса. Именно на этот раздел коллега и обратил мое внимание, и причина ясна. На фоне лаконичных описаний коллег страница Ратниекса выглядит как настоящий мини-сайт, тщательно заполненный с большим вниманием к деталям. Здесь указано все: его проекты, инициатива, профессиональные достижения - ни одна деталь не осталась за кадром.

С первого взгляда видно, что для Ратниекса это не просто список обязанностей, а настоящее портфолио, где он постарался максимально ярко представить каждый аспект своей работы.