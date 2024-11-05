Во второй половине дня во вторник, 5 ноября, центре Риги, на перекрестке улиц Матиса и Кр. Барона, с рельсов частично сошел трамвай, в 16:30 сообщил порталу Apollo.lv очевидец. Вскоре после 17 часов движение было восстановлено.
В Риге на перекрестке ул. Матиса и Кр. Барона с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено
На месте происшествия образовалась пробка из нескольких трамваев.
Для разрешения ситуации на месте происшествия работали несколько машин аварийных бригад.
По информации Rīgas satiksme, трамваи 1-го маршрута курсировали по маршруту Иманта - Центральный вокзал - Иманта. В свою очередь, движение трамваев на перекрестке ул. Матиса и Кр. Барона временно остановилось в обоих направлениях.
По информации Google Maps и Waze, на месте событий образовались пробки.
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