В Риге на перекрестке ул. Матиса и Кр. Барона с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено

Во второй половине дня во вторник, 5 ноября, центре Риги, на перекрестке улиц Матиса и Кр. Барона, с рельсов частично сошел трамвай, в 16:30 сообщил порталу Apollo.lv очевидец. Вскоре после 17 часов движение было восстановлено.