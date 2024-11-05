Вт, 5.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

В Риге на перекрестке ул. Матиса и Кр. Барона с рельсов сошел трамвай. Движение восстановлено

Обновлено 5 ноября 2024, 17:19
CopyMessenger Telegram Whatsapp
С рельсов сошел трамвай
С рельсов сошел трамвай Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Во второй половине дня во вторник, 5 ноября, центре Риги, на перекрестке улиц Матиса и Кр. Барона, с рельсов частично сошел трамвай, в 16:30 сообщил порталу Apollo.lv очевидец. Вскоре после 17 часов движение было восстановлено.

На месте происшествия образовалась пробка из нескольких трамваев.

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Для разрешения ситуации на месте происшествия работали несколько машин аварийных бригад.

По информации Rīgas satiksme, трамваи 1-го маршрута курсировали по маршруту Иманта - Центральный вокзал - Иманта. В свою очередь, движение трамваев на перекрестке ул. Матиса и Кр. Барона временно остановилось в обоих направлениях.

По информации Google Maps и Waze, на месте событий образовались пробки.

Фото: Скриншот Google Maps за 16:33

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх