Видео На недавно отремонтированной улице в Риге уже появились первые дефекты

В программу обратился водитель Валерий, который регулярно ездит по этому участку на машине.

"Недавно на улице Лубанас в Риге уложили новый асфальт, но уже появились первые проблемы - асфальт просел на одном месте, образовав впадину. Кроме того, на дороге осталось бесчисленное количество ям, которые затрудняют движение. Асфальт новый, но все равно приходится ехать как по слаломной трассе, чтобы избежать ям", - поделился Валерий.

Программа убедилась в правдивости слов Валерия. Просматривая отснятые материалы, журналисты программы обнаруживают, что на 1300-метровом участке дороги имеется 33 люка, а в противоположном направлении насчитывается девять люков. Итак, в среднем один люк на каждые 30 метров.

Некоторые из них не вызывают беспокойства водителей, а другая часть при проезде по ним доставляет серьезные неудобства, а также шум.

Виктор Харитонов, ведущий научный сотрудник Рижского технического университета, утверждает, что предотвратить опускание люков относительно легко.

Исследователь также сделал два утверждения о впадине, зафиксированной зрителем. Одна из возможностей заключается в том, что в нижнем слое что-то пошло не так, в результате чего верхний слой тоже опустился.

"Второй вариант - это технологическая ошибка. Дорога должна быть безопасной, чтобы по ней было приятно ездить", - сказал эксперт.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!