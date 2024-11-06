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Ушла из жизни многолетний игрок женской сборной Латвии по хоккею

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Фото: Latvijas Hokeja federācija (LHF)

Линда Заке (08.03.1974 - 04.11.2024), многолетний игрок женской сборной Латвии по хоккею, преждевременно скончалась, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).

Латвийская федерация хоккея выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Линды Заке.

Прощание с Линдой Заке состоится в пятницу, 8 ноября, в 15:00 в Евангелической лютеранской церкви в Доле.

В базе данных хоккейной статистики Elite Prospects указано, что Линда Заке представляла сборную Латвии на чемпионатах мира в дивизионах B и D с 1998 по 2005 год.

Линда Заке, скончавшаяся в возрасте 50 лет, в своей хоккейной карьере играла на позиции защитника.

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