Линда Заке (08.03.1974 - 04.11.2024), многолетний игрок женской сборной Латвии по хоккею, преждевременно скончалась, сообщает Латвийская федерация хоккея (LHF).
Ушла из жизни многолетний игрок женской сборной Латвии по хоккею
Латвийская федерация хоккея выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Линды Заке.
Прощание с Линдой Заке состоится в пятницу, 8 ноября, в 15:00 в Евангелической лютеранской церкви в Доле.
В базе данных хоккейной статистики Elite Prospects указано, что Линда Заке представляла сборную Латвии на чемпионатах мира в дивизионах B и D с 1998 по 2005 год.
Линда Заке, скончавшаяся в возрасте 50 лет, в своей хоккейной карьере играла на позиции защитника.
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