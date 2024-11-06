Галерея Чемпионат Латвии по бодибилдингу 2024: результаты и яркие фото

Анна Васариете и Херманис Плиско Фото: Jurijs Gucans

За женскими категориями следовал Men's Physique, или пляжный бодибилдинг. Безусловным победителем в этой категории стал спортсмен Индрикис Сиполс, удивительно похожий на Илона Маска. Далее следовала категория Classic Physique, популяризирующая эстетику бодибилдинга 70-80-х годов с узкой талией, широкими плечами и умеренным развитием мышц. В ней победил Роман Микулко.

Затем начались категории бодибилдинга в самом брутальном смысле этого слова. Сначала соревновались ветераны бодибилдинга. В категории старше 40 лет сильнейшим стал прошлогодний абсолютный чемпион мира Херманис Плиско, а лучшим ветераном старше 50 лет - Георгий Даташвили.

В самой "высокой" категории бодибилдинга Bodybuilding Class 1 победил гость из Литвы Петр Шевченко. В категории до 175 см Bodybuilding Class 2 убедительную победу вновь одержал Херманис Плиско.

Победители во всех категориях сравнивались для определения абсолютных чемпионов в категориях "Женское бикини" и "Мужской бодибилдинг". В обоих случаях перед судьями стояла непростая задача и решения не были единогласными. Анна Васариете стала лучшей в женской категории, а Херманис Плиско победил в мужской категории с перевесом в одно очко.

По итогам чемпионата была сформирована сборная Латвии NAC, которая примет участие в международных соревнованиях NAC International Mr & Ms Universe в городе Куксхафен, Германия, 30 ноября 2024 года.

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