Галерея Чемпионат Латвии по бодибилдингу 2024: результаты и яркие фото

В минувшую субботу, 2 октября, в Даугавпилсском Дворце культуры прошел открытый чемпионат Латвии по бодибилдингу NAC Latvia. В чемпионате соревновались спортсмены не только из Латвии, но также из Эстонии и Литвы. Участники и участницы состязались в различных дисциплинах бодибилдинга.
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На мероприятии также была категория Bodybuilding Teenagers и Bodybuilding Juniors. Юные спортсмены были хорошо подготовлены и развиты в плане пропорций тела. Хотя бодибилдинг сейчас не так популярен, как 20 лет назад, наличие молодых спортсменов показывает, что у этого вида спорта в Латвии большое будущее.
Тимур Марков победил в подростковой категории, а Маркус Уртанс - в юниорской. В категории девушек Miss Bikini Class 2 (-165 см) убедительную победу одержала Иева Апине, в категории Miss Bikini Class 1 (+165 см) - Анна Васариете, а в категории Miss Bikini Novice - Санита Сирма.
Сергей Тарасов из Резекне стал победителем в категории дебютантов Bodybuilding Novice среди мужчин.
Следующей была категория Miss Wellness, пришедшая из бразильского бодибилдинга и делающая упор на развитие ягодиц и бедер. Победительницей стала Людмила Захарченко из Эстонии, сбросившая перед чемпионатом более 40 кг лишнего веса.
Другая женская категория, всегда вызывающая большой интерес зрителей и судей - Miss Buns, в которой оцениваются нижние части женского тела, особенно ягодицы, откуда и произошло название, которое примерно можно перевести как "Мисс Булочки". В этой категории победила Вероника Долгина.
За женскими категориями следовал Men's Physique, или пляжный бодибилдинг. Безусловным победителем в этой категории стал спортсмен Индрикис Сиполс, удивительно похожий на Илона Маска. Далее следовала категория Classic Physique, популяризирующая эстетику бодибилдинга 70-80-х годов с узкой талией, широкими плечами и умеренным развитием мышц. В ней победил Роман Микулко.
Затем начались категории бодибилдинга в самом брутальном смысле этого слова. Сначала соревновались ветераны бодибилдинга. В категории старше 40 лет сильнейшим стал прошлогодний абсолютный чемпион мира Херманис Плиско, а лучшим ветераном старше 50 лет - Георгий Даташвили.
В самой "высокой" категории бодибилдинга Bodybuilding Class 1 победил гость из Литвы Петр Шевченко. В категории до 175 см Bodybuilding Class 2 убедительную победу вновь одержал Херманис Плиско.
Победители во всех категориях сравнивались для определения абсолютных чемпионов в категориях "Женское бикини" и "Мужской бодибилдинг". В обоих случаях перед судьями стояла непростая задача и решения не были единогласными. Анна Васариете стала лучшей в женской категории, а Херманис Плиско победил в мужской категории с перевесом в одно очко.
По итогам чемпионата была сформирована сборная Латвии NAC, которая примет участие в международных соревнованиях NAC International Mr & Ms Universe в городе Куксхафен, Германия, 30 ноября 2024 года.
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