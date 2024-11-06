Для электросамокатов вскоре может потребоваться OCTA

Для того чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще должно быть рассмотрен на заседании Сейма.

Как отмечают разработчики законопроекта, изменения необходимы, так как и в вызванных электросамокатами ДТП ущерб может быть довольно серьезным. С 1 апреля утверждена обязательная регистрация электросамокатов, она вступит в силу с 1 января 2025 года.

По оценкам, стоимость полиса OCTA для электросамокатов может составить от 24 до 50 евро в год, что аналогично стоимости полиса для мопедов.

Поправки увеличивают лимиты на возмещение ущерба. Вместо нынешних 5,2 миллиона евро за ущерб, причиненный человеку в результате несчастного случая, будет выплачиваться до 6,45 миллиона евро, независимо от количества пострадавших.

Для ущерба имуществу лимит составит 1,3 миллиона евро по сравнению с нынешним 1,05 миллиона евро, независимо от количества третьих лиц.

Законопроект также призван гарантировать быструю и полную компенсацию пострадавшим в случае, если страховщик транспортного средства, виновного в аварии, признан неплатежеспособным или ликвидирован.

Предусматривается, что убытки будут покрываться Гарантийным фондом, если в отношении страховой компании, зарегистрированной в Латвии, или страховой компании, зарегистрированной в одной из стран Европейской экономической зоны, открыто производство о неплатежеспособности или ликвидации и убытки понес житель Латвии.

Поправки также направлены на уточнение правил, касающихся аварий с буксируемыми прицепами, а также сотрудничества между учреждениями в области обмена информацией и обработки персональных данных.

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