В четверг, 7 ноября, в Ригу приедет бельгийский футбольный клуб "Андерлехт", чтобы сыграть матч с латвийским клубом RFS. В начале октября этот матч начал вызывать беспокойство в Латвии после сообщений о беспорядках, устроенных бельгийскими болельщиками в Испании. Однако УЕФА постановил, что болельщикам "Андерлехта" в ближайшее время больше не будет разрешено посещать выездные матчи команды. В беседе с TVNET+ представители RFS прокомментировали санкции, а также рассказали о том, как планирует действовать клуб.