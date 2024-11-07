Бульс: Тимма с улыбкой ответил, что никогда не вернется в Латвию

Тимма недавно решил продолжить карьеру в России и играть в проекте Media Basket, организованном букмекерской конторой "Лига ставок". Из-за этого он больше не сможет играть в сборной Латвии. Еще летом спортсмен принимал участие в квалификационном турнире парижской Олимпиады в Риге.

Перед отъездом Тиммы в страну-агрессор, которая продолжает воевать с Украиной, ему предложили играть в Латвии - и VEF Rīga, и Rīgas Zeļļi.

"Казалось, что латвиец был в беде и нуждался в помощи. Идея заключалась в том, чтобы предложить Тимме заняться тем, что у него получается лучше всего - играть в баскетбол и налаживать свою жизнь, чему иногда способствует возвращение домой", - сказал Бульс.

"Но у Яниса были другие планы. Если бы я знал, я бы никогда не заговорил с ним. Я написал ему, но он с улыбкой ответил, что никогда не вернется в Латвию", - рассказал президент Rīgas Zeļļi.

За свою карьеру Тимма, которому сейчас 32 года, провел 56 матчей в составе национальной сборной, набирая в среднем 9,2 очка.

В начале своей баскетбольной карьеры Тимма представлял латвийские команды ASK Riga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Riga.

Позднее он выступал за различные зарубежные клубы, в том числе за три российские команды - петербургский "Зенит", подмосковные "Химки" и казанский "Уникс".

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