Спустя месяц после того, как в мусорном контейнере на пляже в Вентспилсе был найден мертвый новорожденный - второй за короткое время, - вечером 15 июля в вентспилсский бэби-бокс положили здорового 8-килограммового 4-месячного мальчика - одного из четырех оставленных в бэби-боксах в 2024 году (по состоянию на ноябрь) малышей. Судя по всему, ребенка не морили голодом и, возможно, любили. Вместе с ним оставили одежду, игрушку и записку. Однако общество ждет ответов на вопросы, кто выбросил труп новорожденной девочки, который ехал по сортировочной ленте мусорного полигона в Гробини, и почему кто-то так жестоко избавился от недоношенного ребенка.