Открыта вакансия председателя правления LDz: зарплата впечатляет

Уровень зарплаты нового руководителя составит 12 000 евро до вычета налогов.

Подать заявку на вакансию можно до 6 декабря.

На пост главы правления LDz компания ищет специалиста с академическим образованием или профессиональным дипломом второго уровня в одной из профильных областей: инженерия, менеджмент, экономика, финансы, транспорт или логистика. Приветствуются кандидаты с дипломами в смежных дисциплинах.

Также обязательным является опыт не менее трех лет в должности члена правления либо на сопоставимом уровне управления, обеспечивающем знание и компетенции, необходимые для выполнения обязанностей главы LDz.

От кандидата ждут опыта реализации крупных инвестиционных проектов, практических навыков представления интересов компании, взаимодействия с заинтересованными сторонами, знания процессов управления рисками, понимания внутренних механизмов контроля, а также деловой специфики железнодорожной отрасли.

Процесс отбора кандидатов будет состоять из трех этапов, проводимых совместно конкурсной комиссией и компанией Fontes Executive Search, специализирующейся на подборе руководителей.

С июня этого года временные функции председателя правления LDz исполняет Артис Гринбергс, председатель совета AS Pasažieru vilciens. Он будет находиться на этом посту до завершения конкурса. Бывший глава LDz Риналдс Плявниекс переведен на должность члена правления, а еще один член правления, Вита Балоде-Андруса, решила покинуть компанию. 1 июля в правление вошел также Мартиньш Кенгис.

В 2023 году оборот компании LDz составил 263,5 миллиона евро, что на 3,4% превышает показатели предыдущего года. Однако, несмотря на рост доходов, холдинг завершил год с убытками в размере 3,2 миллиона евро.

Latvijas dzelzceļš управляет государственной инфраструктурой железных дорог и является материнской компанией для нескольких дочерних предприятий. В состав холдинга LDz входят:

LatRailNet, определяющая инфраструктурные тарифы и распределение ее мощностей;

LDz Cargo, отвечающая за грузоперевозки и международные пассажирские рейсы;

LDz ritošā sastāva serviss, занимающаяся ремонтом и обслуживанием подвижного состава;

LDz apsardze, служба безопасности;

LDz loģistika, специализирующаяся на логистике.

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