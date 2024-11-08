Ниагарский водопад 18 ноября вновь окрасится в цвета латвийского флага

Его начнут подсвечивать в 22:00 по местному времени - в Латвии тогда будет 5:00 19 ноября. Иллюминацию можно будет наблюдать 15 минут.

Здесь можно будет в прямом эфире увидеть, как цветами латвийского флага светится один из самых больших водопадов мира.

Посольство Латвии в Канаде организует такую подсветку Ниагарского водопада уже шестой год. Традиция началась в столетний юбилей провозглашения независимости страны, в 2018 году.

Ниагарский водопад - крупнейший по количеству воды в Северной Америке. Его высота составляет 53,6 метра, и он состоит из трех водопадов. Ежегодно Ниагарский водопад посещает примерно 12 миллионов туристов.

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