Минобразование подготовит предложения по освоению латышского языка

Министерство выяснило ответственность различных ведомств за участие и выполнение функций, "чтобы понять, кто является носителем и реализатором государственной языковой политики". Ниедре-Латхере указала на роль МОН как ответственного министерства в формировании языковой политики, в том числе в вопросе использования латышского языка взрослыми.

Заместитель госсекретаря МОН отметила, что нужно "лучшее новое решение" для формирования предложения по курсам латышского языка и диагностике взрослых, которым необходимо знание языка. Следует также выяснить, соответствует ли предложение языковых курсов требованиям, предъявляемым в процессе экзаменации, а также найти решения для ситуаций, в которых людям не удается сдать экзамен по языку на нужном уровне.

"Наша цель - не выделить финансирование на неоднократное посещение курсов, а поставить цель по сдаче экзамена и обеспечению должного уровня владения языком по окончании этих курсов", - заявила Ниедре-Латхере.

На вопрос, планирует ли министерство обеспечить курсы по изучению языка и для детей украинских беженцев, Ниедре-Латхере ответила, что министерство больше сконцентрировано на привлечении этих детей в латвийскую систему образования: украинские дети могут посвятить один год изучению латышского языка, чтобы затем продолжить изучение учебного контента.

Кроме того, украинским детям предлагаются летние лагеря и неформальные культурно-образовательные программы, где можно совершенствовать свои знания и навыки владения латышским языком.

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