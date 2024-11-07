Латвийские баскетболистки уверенно обыграли Ирландию в квалификационном матче на чемпионат Европы

Франция, сыгравшая два матча, и Латвия, сыгравшая три матча, имеют по две победы в подгруппе Е, у Израиля одна победа в двух поединках, а Ирландия проиграла все три матча.

Латвийская баскетболистка Кития Лакса набрала 25 очков и сделала пять подборов, Анета Штейнберга набрала 16 очков, сделала 11 подборов и пять передач, а Кате Вилка набрала восемь очков, сделала восемь перехватов и четыре передачи.

Латвийские баскетболисты заставили своих соперников допустить 30 ошибок, а сами допустили 14 ошибок.

Женские сборные Латвии и Ирландии до сих пор не встречались друг с другом.

В ноябре 2023 года сборная Латвии начала турнир с поражения от Франции (49:71), но в феврале в Риге в дополнительное время обыграла Израиль со счетом 86:83.

Латвия встретится с Францией 10 ноября в Риге.

Победители восьми групп, а также четыре из восьми занявших вторые места получат путевку на финальный турнир чемпионата Европы.

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