Жившего в Иманте студента обвинили в хранении дома взрывчатки и подготовке к террору

Согласно обвинительному заключению, до мая этого года мужчина хранил 409 граммов тротила и серной кислоты по месту жительства в рижском районе Иманта, уточнили в прокуратуре.

Обвиняемый также обучался, чтобы заниматься терроризмом, а именно: в период с июля 2022 года по май 2024 года он приобрел знания об изготовлении и практическом использовании взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, опасных предметов и средств, а также знания об идеологических и религиозных аспектах радикального ислама.

Эти знания он использовал в переписке в Telegram с другими лицами, которые не были установлены в ходе досудебного расследования, высказывая свои взгляды на террористические группировки, а также на идеологические и религиозные аспекты, распространяемые этими группировками.

Таким образом, обвиняемый использовал полученные знания для поддержки терроризма, распространяя знания об идеологических и религиозных аспектах радикального ислама, высказывая мнения о террористических группах и их идеологии, а также поддерживая применение силы против неверных или отступников от ислама, подчеркнули в прокуратуре.

Мужчина не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что этот человек, латвийский негражданин, был задержан Службой государственной безопасности (VDD) в мае 2024 года. Уголовное дело было возбуждено 22 апреля. Мужчина заключен под стражу.

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