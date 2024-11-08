Талантливая российская фигуристка сменит гражданство

Талантливая фигуристка с августа тренируется под руководством чемпиона мира 1987 года Брайана Орсера. У них сложилось удачное сотрудничество.

"Ей там [в Торонто] очень нравится. Надеемся до декабря оформить все бумаги", - рассказала российским СМИ мать Барахтиной.

Фигуристка, которая летом отметила свой 14-й день рождения, уже хорошо показала свой талант на взрослом уровне. Весной она заняла 13-е место в индивидуальном зачет на российских взрослых соревнованиях с очень большой конкуренцией и боролась за пьедестал на местных соревнованиях высокого уровня.

Ранее Орсер тренировал и российскую фигуристку Евгению Медведеву - двухкратную чемпионку мира и чемпионку Европы.

62-летний Орсер принес Канаде две серебряные олимпийские медали в 1984 и 1988 годах.

Решение Барахтиной понятно, так как российским спортсменам по-прежнему запрещено принимать участие в международных соревнованиях из-за происходящей в Украине войны.

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