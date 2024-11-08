ВИДЕО Жительницу Лиепаи возмутило отношение Lux Express к пассажирам с инвалидностью

В администрации Lux Express в Латвии пояснили: пассажиры с инвалидностью имеют возможность заранее резервировать места только на рейсах государственных перевозчиков, которые получают субсидии. Lux Express таких субсидий не получает и осуществляет исключительно коммерческие рейсы.

Поэтому компания выполняет обязательство по предоставлению бесплатного проезда для людей с инвалидностью, но при этом не обязана гарантировать их доступ к месту в автобусе.

"Если бы мы разрешили бронирование билетов с 100%-й скидкой, мы оказались бы в рискованной ситуации: такие пассажиры могли бы забронировать билеты, а если не придут, ничего не потеряют, в отличие от нас, - отметил Алдис Кибенс, руководитель по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии. - Чтобы избежать подобных рисков, Lux Express принял решение, что бесплатные билеты можно получить только непосредственно у водителя."