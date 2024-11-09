Видео Стало известно, во сколько обошлась поездка депутатов Рижской думы в Японию

В составе делегации также были латвийские бизнесмены.

Заместитель директора Рижского агентства инвестиций и туризма Линда Педе сообщила, что на визит девяти человек было выделено в общей сложности 20 560 евро. В сумму включены расходы на перелет и проживание.

Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркивает, что было бы безответственно не приехать после 50 лет отношений. На Востоке особенно важно, чтобы на мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники.

В ходе визита также состоялся латвийско-японский бизнес-форум, который обошелся Латвийскому агентству инвестиций и развития в 5500 евро.

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