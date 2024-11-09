На этой неделе депутаты Рижской думы отправились в Японию, чтобы встретиться с руководством города Кобе и отпраздновать 50-летие побратимства Риги и Кобе. Муниципалитет профинансировал поездку девяти из 20 членов делегации, сообщает Dienas ziņas.
Видео ⟩ Стало известно, во сколько обошлась поездка депутатов Рижской думы в Японию
В составе делегации также были латвийские бизнесмены.
Заместитель директора Рижского агентства инвестиций и туризма Линда Педе сообщила, что на визит девяти человек было выделено в общей сложности 20 560 евро. В сумму включены расходы на перелет и проживание.
Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркивает, что было бы безответственно не приехать после 50 лет отношений. На Востоке особенно важно, чтобы на мероприятии присутствовали высокопоставленные чиновники.
В ходе визита также состоялся латвийско-японский бизнес-форум, который обошелся Латвийскому агентству инвестиций и развития в 5500 евро.
Видео: Сюжет программы Dienas ziņas
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