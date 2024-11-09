Видео Пьяный водитель попал в аварию в Чиекуркалнсе, убегая от полиции

Вскоре после полуночи, патрулируя рижский район Чиекуркалнс, полицейские заметили автомобиль, ехавший навстречу с выключенными фарами.

Сотрудники муниципальной полиции решили остановить машину, чтобы выяснить, почему водитель ездит по улицам без света, но тот и не думал подчиняться требованиям стражей порядка.

"Водитель, увидев экипаж полиции, решил сбежать, но в какой-то момент потерял контроль над автомобилем и врезался в столб. Полиция установила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ", - сообщили в полиции.

Импульсивный водитель не стал скрывать от сотрудников правоохранительных органов, что перед поездкой он употреблял крепкие напитки: "Я выпил немного алкоголя".

"При проверке данных выяснилось, что у него нет водительских прав. После этого его задержали", - заявили в полиции.

В машине также находились два пассажира. Проводя визуальный осмотр транспортного средства и проверяя пассажиров, правоохранители заметили, что люди, вероятно, перевозили какие-то запрещенные вещества.

Полиция обнаружила внутри автомобиля вещество в полиэтиленовом пакете, спрятанном между сиденьем водителя и дверью.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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