Против мужчины, совершившего этим летом действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки в Риге, возбуждено уголовное дело. Хотя судебное заседание, на котором будет определено наказание, состоится через несколько месяцев, мужчина уже находится под стражей и изолирован от окружающего общества, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ В Кенгарагсе 9-летняя девочка подверглась сексуальному насилию. Возбуждено уголовное дело
В середине лета в Кенгарагсе прошли масштабные поиски с целью найти мужчину, совершившего сексуальное преступление против ребенка.
В ходе операции были перекрыты лестничные клетки в нескольких кварталах, людей опрашивали, а мужчин фотографировали.
Через несколько дней подозреваемый был найден и задержан. Полиция быстро провела расследование в октябре этого года материалы были переданы в суд.
На данный момент обвиняемый, 21-летний молодой человек, все еще находится под стражей.
Это преступление наказывается тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет, а также испытательным сроком до пяти лет. Однако в данном случае обвинение не согласится на минимальный срок.
В настоящее время обвиняемый отрицает свою вину. Следует отметить, что молодого человека обвиняют в подобном правонарушении не впервые.
В настоящее время девочка, против которой совершено преступление, посещает различных специалистов, поскольку ребенок получил психологическую травму и не смог быстро оправиться от произошедшего.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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