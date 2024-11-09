Видео В Кенгарагсе 9-летняя девочка подверглась сексуальному насилию. Возбуждено уголовное дело

В середине лета в Кенгарагсе прошли масштабные поиски с целью найти мужчину, совершившего сексуальное преступление против ребенка.

В ходе операции были перекрыты лестничные клетки в нескольких кварталах, людей опрашивали, а мужчин фотографировали.

Через несколько дней подозреваемый был найден и задержан. Полиция быстро провела расследование в октябре этого года материалы были переданы в суд.

На данный момент обвиняемый, 21-летний молодой человек, все еще находится под стражей.

Это преступление наказывается тюремным заключением на срок от пяти до 15 лет, а также испытательным сроком до пяти лет. Однако в данном случае обвинение не согласится на минимальный срок.

В настоящее время обвиняемый отрицает свою вину. Следует отметить, что молодого человека обвиняют в подобном правонарушении не впервые.

В настоящее время девочка, против которой совершено преступление, посещает различных специалистов, поскольку ребенок получил психологическую травму и не смог быстро оправиться от произошедшего.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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