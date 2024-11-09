Видео Тренер физически воздействовал на латвийского футболиста

Раймонд Кроллис играет в итальянском клубе "Триестина", который занимает последнее место в чемпионате и вчера проиграл клубу "Джана Эрминио" со счетом 0:1.

23-летний латвийский нападающий начал игру в стартовом составе, но был удален на 33-й минуте. Главный тренер "Триестины" был очень зол по этому поводу и несколько раз встряхнул Кроллиса.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024

"Джана Эрминио" забила победный гол на 87-й минуте.

Кроллис в этом сезоне не забил ни одного гола.

На пресс-конференции после матча тренер заявил, что поступил правильно, поскольку Кроллис допустил на поле недопустимый фол. Пепа Клотета также заявил, что Кроллис больше не будет играть за команду "Триестина", пока он является ее тренером.

23-летний нападающий начал карьеру футболиста в рижском клубе "Метта", после чего перешел в "Валмиеру", в составе которой выиграл чемпионат Латвии в 2022 году и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами.

Кроллис дебютировал в сборной Латвии осенью 2020 года. На данный момент он забил четыре гола в 38 играх.

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