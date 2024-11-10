Итальянский клуб отреагировал на агрессию тренера против латвийского футболиста

Уже сообщалось, что клуб "Триестина", идущий на последнем месте в серии С (третий по силе итальянский дивизион), в пятницу на своем поле проиграл клубу "Джана Эрминио" со счетом 0:1.

23-летний латвийский нападающий начал игру в стартовом составе, но был удален на 33-й минуте. Главный тренер "Триестины" был очень зол по этому поводу и несколько раз встряхнул Кроллиса.

"Джана Эрминио" забили победный гол на 87-й минуте.

Кроллис в этом сезоне не забил ни одного гола.

На пресс-конференции после матча тренер заявил, что поступил правильно, поскольку Кроллис допустил на поле недопустимый фол. Пеп Клотет также заявил, что Кроллис больше не будет играть за команду "Триестина", пока он является ее тренером.

"После инцидента, который произошел вчера на кромке поля в матче против "Джана Эрминио", "Триестина" вновь подчеркивает, что подобные действия являются недопустимыми и не отражают ценности клуба", - сообщается в заявлении клуба.

"Футбол вызывает сильные эмоции, но независимо от обстоятельств он не должен угрожать достоинству и базовым ценностям. Клуб предпринимает необходимые шаги, чтобы правильно оценить ситуацию и обеспечить нашим игрокам соответствующую среду в желаемых стандартах", - говорится там же.

В субботу президент Латвийской федерации футбола (ЛФФ) Вадим Лащенко сообщил в соцсети X, что ЛФФ рассматривает возможность обращения в Федеральный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) по поводу нападения тренера на Кроллиса.

23-летний нападающий начал карьеру футболиста в рижском клубе "Метта", после чего перешел в "Валмиеру", в составе которой выиграл чемпионат Латвии в 2022 году и стал лучшим бомбардиром чемпионата с 24 голами.

Кроллис дебютировал в сборной Латвии осенью 2020 года. На данный момент он забил четыре гола в 38 играх.

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