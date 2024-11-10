Более 370 миллионов, или каждая восьмая женщина, столкнулись с сексуальным насилием еще до того, как достигли совершеннолетия. Новейшее исследование детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) выявило острые масштабы нарушений прав человека, которые особенно тяжело затрагивают несовершеннолетних лиц. TVNET+ также поясняет, насколько эта проблема актуальна в Латвии.

Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в 2010-2022 годах, выявило шокирующие масштабы сексуального насилия, с которыми сталкиваются несовершеннолетние лица. Около 370 миллионов женщин столкнулись с сексуальным насилием, даже не достигнув совершеннолетия. А расцвет эры интернета и социальных сетей привел к появлению новых видов сексуального насилия и эксплуатации, которые представляют все большую угрозу. Так, от словесного насилия и насилия в интернете пострадали около 650 миллионов женщин.

Помимо сексуального насилия над женщинами ЮНИСЕФ собирала данные и о насилии над мужчинами и несовершеннолетними мальчиками. Около 240-310 млн, то есть каждый 11-й мальчик в детстве пережил сексуальное насилие, в том числе изнасилование.