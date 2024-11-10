В Риге местные жители уже давно пытаются решить проблему с незаконно припаркованным во дворе улицы Валдемара транспортным средством, у которого даже нет технического осмотра, но муниципальная полиция утверждает, что эту брошенную машину невозможно эвакуировать, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу 4.studija.
Как заставить владельца убрать автомобиль, незаконно оставленный во дворе дома?
Местная жительница Инга заявила, что уже полгода пытается решить ситуацию с брошенной машиной, машина не принадлежит жильцам этого дома, Rīgas namu pārvaldnieks посоветовал обратиться в муниципальную полицию, которая тоже ничего не может сделать.
Видно, что машина как будто давно брошена, хотя установленные дорожные знаки указывают, что без разрешения здесь нельзя парковать транспортное средство.
В муниципальной полиции указали, что запрещающие знаки не были установлены с обеих сторон, и, вероятно, водитель автомобиля въехал во двор с другой стороны и не заметил знак.
В муниципальной полиции также пояснили, что автомобиль находится во дворе многоквартирного дома, на территории частной собственности, вне дорог общего пользования, однако транспортное средство может быть принудительно перемещено на специальную парковку, если оно будет признано, что автомобиль был оставлен на дороге на длительное время.
Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова призналась, что "в жизни случаются сложные ситуации, и поэтому я надеюсь, что вместе с полицией мы как-нибудь ее решим".
"Если полиция действительно откажется от помощи, то придется искать другие решения. Это будет такая нестандартная ситуация, если дом захочет, то мы поможем, но тут еще есть работа для юристов, чтобы сделать это законно и правильно", - сказала Кабанова.
Домоуправление может решить эту ситуацию, во-первых - установив дорожный знак и с другой стороне двора, чтобы в дальнейшем можно было применить штраф за незаконную парковку автомобиля, а во-вторых - постарается обратиться к владельцу автомобиля.
"Именно потому, что это не типичная ситуация, у нас нет немедленного пошагового ответа, как именно действовать, потому что теперь нам придется начинать юридическую оценку заново", - сказала Кабанова.
Если бы этот автомобиль долгое время находился на улице без технического осмотра, его можно было бы эвакуировать.
А если бы был установлен еще один дорожный знак (с другой стороны двора), то полицейские могли бы применять штраф хоть каждый день, что мотивировало бы автовладельца убрать свой транспорт.
К сожалению, в настоящее время решение этой ситуации может занять несколько месяцев - пока не будет согласована установка дорожного знака и не наладится взаимодействие между домоуправлением и муниципальной полицией.
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