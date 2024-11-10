Как заставить владельца убрать автомобиль, незаконно оставленный во дворе дома?

Местная жительница Инга заявила, что уже полгода пытается решить ситуацию с брошенной машиной, машина не принадлежит жильцам этого дома, Rīgas namu pārvaldnieks посоветовал обратиться в муниципальную полицию, которая тоже ничего не может сделать.

Видно, что машина как будто давно брошена, хотя установленные дорожные знаки указывают, что без разрешения здесь нельзя парковать транспортное средство.

В муниципальной полиции указали, что запрещающие знаки не были установлены с обеих сторон, и, вероятно, водитель автомобиля въехал во двор с другой стороны и не заметил знак.

В муниципальной полиции также пояснили, что автомобиль находится во дворе многоквартирного дома, на территории частной собственности, вне дорог общего пользования, однако транспортное средство может быть принудительно перемещено на специальную парковку, если оно будет признано, что автомобиль был оставлен на дороге на длительное время.

Представитель компании Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова призналась, что "в жизни случаются сложные ситуации, и поэтому я надеюсь, что вместе с полицией мы как-нибудь ее решим".