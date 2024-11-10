Латвийские баскетболистки потерпели сокрушительное поражение от Франции

В третьей четверти латвийки смогли приблизиться, сократив разрыв до 10 очков (34:44), однако француженки ответили рывком 17:0, фактически определив исход встречи.

Латвия начала отборочный турнир в группе E в ноябре 2023 года с выездного поражения от Франции (49:71), затем в феврале одержала победу над Израилем в Риге в овертайме (86:83) и в четверг разгромила Ирландию (85:53).

Французская сборная, в свою очередь, после победы над Латвией со счетом 100:48 разгромила Ирландию и одержала уверенную победу над Израилем (94:52).

В группе E у Франции три победы в трех матчах, у Латвии - две, Израиль выиграл один матч, а Ирландия потерпела три поражения.

Сборная Латвии готовилась к матчам в составе из 15 игроков. Главному тренеру Мартиньшу Гулбису помогают Айгар Нерипс и Матис Рожлапа.

Восемь команд, занявших первые места в своих группах, получат путевки в финальный турнир Евро-2025. К ним присоединятся четыре команды, занявшие вторые места с лучшими показателями. При этом будут учитываться количество побед и разница забитых и пропущенных очков в матчах группового этапа.

Состав сборной Латвии: Анета Штейнберг ("Полковице", Польша), Элизабете Булане, Лина Лоцениеце (обе - "Клайпедский LCC", Литва), Паула Страутмане ("Шарнэ", Франция), Кетия Вихмане, Илзе Якобсоне, Анна Лиепиня (все - "ТТТ Рига"), Алекса Гулбе (DVTK, Венгрия), Лаура Мелдере ("Кампо Басо", Италия), Ванеса Яса ("Кади Ла Сеу", Испания), Луиза Сила ("Сельта Фемша Зорка", Испания), Кития Лакса ("Скио Фамила", Италия), Кате Вилка ("Нептунас", Литва), Катрина Озола ("EAC Будапешт", Венгрия), Дигна Страутмане ("Сленза Вроцлав", Польша).

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