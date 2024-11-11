"Кэнакс" отправили Шилова в клуб АХЛ

Клуб НХЛ "Кэнакс" следующий матч проведет во вторник, а матч фарм-клуба АХЛ состоялся в воскресенье. Возможно, такой шаг был сделан, чтобы Шилов набирал игровой опыт, и после воскресного матча латвийский голкипер вернется в распоряжение команды НХЛ.

В этом сезоне Шилов в НХЛ принял участие в четырех матчах, побед не одержал, в среднем за игру он пропускал по 4,8 шайбы и отражал 80,8% бросков.

В свою очередь в команду НХЛ был вызван вратарь Тай Янг, который в этом сезоне играл только в турнире ECHL.

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