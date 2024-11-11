"Черные археологи" из Нидерландов в непонятных целях раскопали останки солдат в лесах Курземе

На вопрос, какой интерес могут быть у этих людей в раскопках солдатских захоронений в Латвии, Эшмитс предположил, что, с одной стороны, это может быть изучение истории, потому что голландцы воевали именно в этом месте во время Второй мировой войны, но это очень озадачивает и непонятно, почему из солдатских захоронений забрали все оригинальные предметы и опознавательные знаки солдат, а вместо этого оставлены другие примитивные современные изделия из металла, которые можно приобрести в обычных строительных магазинах.