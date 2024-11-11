В волости Грамздас Южнокурземского края "черные археологи" из Нидерландов в неизвестных целях выкопали останки солдат, сообщил в понедельник в передаче Латвийского радио Labrīt! глава отряда по поиску павших солдат "Легенда" Талис Эшмитс.
"Черные археологи" из Нидерландов в непонятных целях раскопали останки солдат в лесах Курземе
Общество получило "откуда-то" письмо, что в конкретном месте в курземском лесу обнаружен прах солдат. Отряд отправился на указанное место, где получил подтверждение того, что в большую яму сложены старые останки солдат. Это зафиксировала и полиция.
После привлечения различных сил и беседы с ближайшими жителями выяснилось, что прах солдат могли выкопать иностранцы, которые местным якобы на немецком языке пояснили, что они из Нидерландов, и показали документы, утверждая, что они подтверждают их право проводить в лесу археологические раскопки.
"Что они там делали и как, они [местные] же не ходили и не смотрели, и в результате выкопали этих солдат, которых по неизвестной причине (...) перенесли более чем на пять километров от того места и спрятали на собственности другого человека. Впервые что-то такое произошло", - сказал Эшмитс, отметив, что это не выглядит как незнание или случайность.
Отряду по поиску павших солдат удалось выяснить имена конкретных людей, которые могли провести сомнительные раскопки в курземских лесах. Эта информация передана полиции.
На вопрос, какой интерес могут быть у этих людей в раскопках солдатских захоронений в Латвии, Эшмитс предположил, что, с одной стороны, это может быть изучение истории, потому что голландцы воевали именно в этом месте во время Второй мировой войны, но это очень озадачивает и непонятно, почему из солдатских захоронений забрали все оригинальные предметы и опознавательные знаки солдат, а вместо этого оставлены другие примитивные современные изделия из металла, которые можно приобрести в обычных строительных магазинах.
Эшмитс назвал произошедшее кражей и мародерством. "Зачем они это сделали? Я думаю, чтобы получить эти предметы", - отметил представитель отряда по поиску павших солдат.
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