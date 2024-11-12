Фото Готовься к праздникам вовремя: дизайнер о новогодних тенденциях 2024 года

Дизайнер интерьеров раскрыл главные тенденции новогодних украшений 2024 года, чтобы привнести в дом тепло и волшебство.

"В этом году тенденции новогодних украшений сочетают в себе традиции и инновации. Если сравнивать тенденции из года в год, то можно заметить, что они смещаются в сторону более продуманных решений, появляется больше элементов ручной работы - от ретро-орнаментов до расписанных вручную статуэток, вдохновленных бытом наших бабушек и дедушек, шведским фольклором и ремеслами.

Эти тенденции сосредоточены на творчестве, природе и экологичности, что позволяет создать уникальную и волшебную праздничную атмосферу в современном духе", - говорит руководитель отдела дизайна IKEA Дариус Римкус.

На что же стоит обратить внимание, украшая свое жилище к праздникам в этом году?

Галерея: Дизайнер интерьеров о новогодних тенденциях 2024 года

Онлайн-опрос о праздновании Рождества и Нового года был проведен исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA. Опрос проходил в сентябре 2024 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии.