Нападение тренера на футболиста Кроллиса вызвало резонанс в ведущих мировых СМИ

В футбольном мире стремительно распространяется видео, где латвийский футболист Раймонд Кроллис, получивший красную карточку и вынужденный покинуть поле во время матча итальянской лиги C, вызвал гнев тренера Пепа Клотета. Темпераментный итальянец схватил его за грудки и основательно встряхнул.



Отметим, что команда играет в этом сезоне не самым лучшим образом и занимает последнее место в чемпионате. 8 ноября, когда произошел инцидент, они тоже проиграли. Кроллис в этом сезоне не забил ни одного гола.



На пресс-конференции после матча тренер заявил, что поступил правильно, поскольку Кроллис позволил на поле недопустимый фол. Пеп Клотет также заявил, что Кроллис больше не будет играть за команду "Триестина", пока он является ее тренером.

О неприятном инциденте написало большинство ведущих спортивных СМИ. Вот с какими заголовками они вышли:

"Тренер команды Serie C "Триестина" оправдывается после конфликта с игроком" - Reuters

"Футбольный менеджер Пеп Клотет нападает на своего игрока в момент игрового хаоса" - New York Post

"Бывший тренер сборной Англии оправдывается после того, как гневно толкнул игрока, получившего красную карточку" - Mirror

"Я был прав": разгневанный экс-менеджер сборной Англии сцепился со своим игроком после красной карточки в матче Serie C" - talkSPORT

"Я поступил правильно". Недоумение, почему футбольный менеджер напал на своего игрока" - Fox Sports

"Менеджер Serie C набросился на игрока после инцидента с красной карточкой" - MSN





"Экс-менеджер бирмингемского City толкает, хватает и агрессивно трясет игрока на боковой линии после красной карточки... А затем заявляет, что он больше не будет играть" - Daily Mail

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