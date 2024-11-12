Видео В Тукумском крае пьяный водитель съехал в кювет и попытался убежать

Сломанный дорожный знак и битое стекло разбросаны в кювете возле перекрестка. Это то, что осталось от автомобиля, который приземлился здесь на крышу в прошлые выходные.

Люди говорят, что для водителя это не первая авария, а его стиль вождения склонен к безрассудству.

На этот раз к безрассудному стилю вождения добавились и алкогольные напитки, под воздействием которых водитель решил сесть за руль транспортного средства.

Говорят, что молодой человек является местным жителем, поэтому, вероятно, хорошо знает близлежащую природную тропу, на которую он изначально отправился.

Непонятно, почему молодой человек вернулся назад, к полиции. Может, это было чувство вины, а может, понимание того, что наказание будет неотвратимым.

"Мужчина 1997 года рождения управлял автомобилем марки Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 2,92 промилле алкоголя. Мужчина не смог справиться с управлением транспортного средства, в результате он съехал с дороги в кювет и перевернулся. По факту случившегося в Государственной полиции возбуждено уголовное дело", - сказала представитель полиции Рута Страутниеце.

Водителю повезло, что он избежал серьезных травм, учитывая его скорость и глубину кювета, в который он угодил.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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