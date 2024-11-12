Подсчитано, как налоговая реформа отразится на семейном бюджете латвийцев

Полгода назад мы подсчитали, сколько среднестатистическое домохозяйство платит налогов, и сделали это сейчас с учетом того, какие налоговые изменения планируются.

Получается, нам придется платить налогов на 102,38 евро меньше. Во всех расчетах используются только средняя зарплата и средняя пенсия за 2023 год.

В нашем понимании среднестатистическая семья в стране состоит из двух работающих - родителей, получающих среднюю зарплату (по данным ЦСУ за 2023 год), двух пенсионеров (бабушек и дедушек), получающих среднюю пенсию (по статистике того же года), и двоих детей, которые считаются иждивенцами.

Мы учитываем только самые большие налоги - налог на добавленную стоимость (PVN), подоходный налог с населения (IIN) и обязательные взносы государственного социального страхования. Никакие другие налоги и сборы не учитываются.

В начале этого года два работающих платят налогов, включая социальные отчисления работодателя, на сумму 1458,44 евро, а два пенсионера - 6,56 евро.

Теперь, принимая во внимание ожидаемые налоговые изменения и придерживаясь среднего заработка 2023 года, эти же люди будут платить 1362,62 евро.

Вывод - с предстоящими налоговыми изменениями среднестатистическая семья будет платить налогов на 102,38 евро меньше, а если разделить на шесть членов семьи, то на 17,06 евро.

Однако, учитывая инфляционный эффект предыдущих лет, государственный подарок среднестатистической семье составляет около 100 евро, а снижение покупательной способности - около 400 евро.

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