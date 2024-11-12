Шилов рассказал, как отыграл в двух командах за одни сутки

Еще в субботу, 9 ноября, Шилов вышел на замену в матче "Ванкувер Кэнакс" с "Эдмонтон Ойлерз", а в воскресенье, 10 ноября, был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Абботсфорд Кэнакс", где одержал свою первую победу в этом сезоне.

После успеха в АХЛ латвийского вратаря вернули обратно в НХЛ.

"Здесь вещи меняются стремительно, - сказал Шилов в понедельник, 11 ноября. - Нужно быть готовым и использовать свой шанс".

Как отметил латвийский вратарь, ситуация была ему понятна, потому что он давно не играл по-настоящему и ему нужно было вернуть уверенность в себе.

"Было приятно вернуться в игру и обрести уверенность", - сказал вратарь о матче АХЛ, в котором он отразил 25 из 27 бросков и помог своей команде победить "Бейкерсфилд Кондорс" со счетом 4:2. "Это была отличная победа. Также было здорово встретиться с некоторыми ребятами, с которыми я играл несколько сезонов".

По признанию Шилова, игра в АХЛ стала для него хорошей тренировкой перед предстоящими матчами в НХЛ.

В этом сезоне Шилов в НХЛ принял участие в четырех матчах, побед не одержал, в среднем за игру пропускал по 4,8 шайбы и отражал 80,8% бросков.

Клуб "Ванкувер Кэнакс", в составе которого также выступает латвийский форвард Теодор Блюгер, занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, набрав 17 очков в 13 матчах.

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