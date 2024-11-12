Белорусская политзаключенная Мария Колесникова впервые за полтора года встретилась с отцом

Протасевич в своем ТГ канале сообщил, что встреча состоялась 12 ноября, однако других деталей, таких как место или продолжительность, он не раскрыл.

Для семьи Колесниковой это была первая возможность увидеть Марию почти за полтора года. Последний раз отец смог навестить ее в тюремной больнице в конце 2022 года. После того как от нее пришло последнее письмо в феврале 2023-го, родные узнавали новости только через других заключенных, освободившихся из той же колонии.

Белорусская политзаключенная Мария Колесникова Фото: SPRAVA || Роман Протасевич

Мария Колесникова стала одной из самых ярких фигур белорусской оппозиции на фоне президентских выборов в 2020 году. В сентябре того же года ее арестовали. Власти пытались насильно депортировать ее из страны, но она порвала свой паспорт на границе, отказавшись покидать Беларусь. Позднее суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по обвинению в попытке "захвата власти".

Сейчас Мария находится в колонии №4 в Гомеле. По словам родственников, условия ее содержания крайне тяжелые: Колесникову изолировали от других заключенных, она подвергается унижениям и, возможно, физическим пыткам. Семья также выражала опасения, что ей не оказывается необходимая медицинская помощь, несмотря на видимые ухудшения ее состояния.

В октябре, на фоне помилования десятков белорусских политзаключенных, Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании Колесниковой - если она подаст его лично. Однако Мария остается за решеткой, демонстрируя стойкость и верность своим убеждениям.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!